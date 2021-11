SCONCERTI, Una sconfitta trattare Berardi e non...

Il direttore Mario Sconcerti, durante la trasmissione Stadio Aperto di TMW Radio, ha parlato anche dell'operazione che potrebbe portare in viola Domenico Berardi. Ecco le sue parole:

Quanto spenderebbe per portare Berardi alla Fiorentina?

"Trenta milioni è il prezzo giusto per Berardi. Quando una grande società vuole un giocatore, lo prende. Trattare Berardi e non prenderlo è una grossa sconfitta, ti dà la dimensione di una squadra che pensa in grande ma non dà seguito ai pensieri. Berardi sarebbe un investimento tecnico, un salto di qualità. Sarebbe la conferma di un progetto ricco, un segnale importante. Non si può star dietro ai due, tre milioni in più, altrimenti non vai a cercare Berardi".

Contro l'Empoli sarà una sfida pericolosa?

"Dipende da come la affronta. Spero vadano molti fiorentini perché il pubblico è stato uno spettacolo sabato contro il Milan. L'Empoli gioca bene nonostante non abbia grandi giocatori. Abbiamo vinto sette partite e ne abbiamo perse sei. Non siamo più forti di nessuno in partenza".