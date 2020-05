SCONCERTI, Paqueta da prendere subito. Belotti...

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, ANCHE IL TORINO È INTERESSATO A RANIERI MA... Durante il mercato di gennaio Luca Ranieri, dopo sei mesi discreti in maglia viola, ha deciso di lasciare Firenze per cercare di ritagliarsi più spazio in Serie B, all’Ascoli. Purtroppo, però, all’esordio con la formazione marchigiana, il classe... Durante il mercato di gennaio Luca Ranieri, dopo sei mesi discreti in maglia viola, ha deciso di lasciare Firenze per cercare di ritagliarsi più spazio in Serie B, all’Ascoli. Purtroppo, però, all’esordio con la formazione marchigiana, il classe... NOTIZIE DI FV RIPRESA CON TANTE INCOGNITE PER LA FIORENTINA Chiusi in casa due mesi non è servito a sventare il problema del Coronavirus che ha di nuovo attecchito su altri tre giocatori della Fiorentina, diversi dai precedenti, oltre che su tre dello staff tecnico-medico, in particolare fisioterapisti. Senza violare la... Chiusi in casa due mesi non è servito a sventare il problema del Coronavirus che ha di nuovo attecchito su altri tre giocatori della Fiorentina, diversi dai precedenti, oltre che su tre dello staff tecnico-medico, in particolare fisioterapisti. Senza violare la... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 08 maggio 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi