SCALABRELLI, Viviano può fare il vice se c'è chiarezza

Cristiano Scalabrelli, preparatore dei portieri della Spal, ha parlato di Emiliano Viviano: "Da noi ha fatto quattro cinque mesi ad alti livelli. Le aspettative su di lui potevano essere ancora più importanti ma il profilo è di alto livello peccato che la sfortuna l'ha perseguitato nei momenti clou della sua carriera. Da noi, dopo 6 mesi di inattività allo Sporting, ha fatto bene e si è rimesso in gioco dandoci una grande mano. E' stato chiamato per giocare anche se all'inizio si è cercato di farlo entrare in condizione piano piano perché quando non giochi come lui a Lisbona è difficile allenarsi con concentrazione e al massimo. Se può arrivare come vice di Lafont? Emiliano con l'età e l'esperienza potrebbe accettare una condizione del genere, ma conoscendo la sua storia farà fatica a lavorare e non giocare. Ma a questo punto della carriera può accettare e dare una mano nei momenti di difficoltà anche se bisogna saperlo prendere visto il suo carattere. L'importante infatti è essere chiari dall'inizio con lui, dirgli subito perché si prende senza raccontargli le favole. E' la cosa più giusta da fare, la trasparenza è importante e in Toscana è una virtù che abbiamo. In Italia c'è una bella colonia di toscani, non so se è l'influenza di Coverciano o il modo di cercare sempre qualcosa di nuovo. La Spal? Dobbiamo salvarci, in porta ha rinnovato Gomis poi bisognerà trovare un altro, si parla di Berisha ad esempio".