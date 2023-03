SASSUOLO-SPEZIA, La decide Berardi: 1-0 neroverde

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Sassuolo batte di misura lo Spezia nel primo anticipo della 27esima giornata di Serie A. Decide la sfida una rete del solito Berardi su rigore al 71' che condanna gli spezzini autori comunque di una gara coriacea anche se non sufficiente per portare a casa punti nonostante il forcing finale. I bianconeri restano così a 24 punti, mentre i neroverdi salgono a 36, scavalcano la Fiorentina e si candidano anche loro ad un posto per l'Europa dopo la quarta vittoria consecutiva in campionato.