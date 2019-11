SASSUOLO, Scomparsa la vicepresidente Spazzoli

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, CEROFOLINI TORNA AD ALLENARSI. A GENNAIO... Questa settimana il portiere della Fiorentina, Michele Cerofolini, ha riniziato ad allenarsi a pieno regime insieme ai suoi compagni e ai due portieri viola Bartłomiej Drągowski e Pietro Terracciano. Il classe '99, infatti, aveva subito un brutto infortunio al... Questa settimana il portiere della Fiorentina, Michele Cerofolini, ha riniziato ad allenarsi a pieno regime insieme ai suoi compagni e ai due portieri viola Bartłomiej Drągowski e Pietro Terracciano. Il classe '99, infatti, aveva subito un brutto infortunio al... NOTIZIE DI FV VIDEO FV, GHEZZAL: "RIBERY UN BENE PER NOI" Franck Ribery e Rachid Ghezzal sono legati da una religione e una lingua parlata in comune. Anche e non solo per questo il francese è importante per la Fiorentina. Ecco la risposta dell'algerino su FR7: "È facile trovarsi bene con i grandi giocatori, e... Franck Ribery e Rachid Ghezzal sono legati da una religione e una lingua parlata in comune. Anche e non solo per questo il francese è importante per la Fiorentina. Ecco la risposta dell'algerino su FR7: "È facile trovarsi bene con i grandi giocatori, e... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 22 Novembre 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi