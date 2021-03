SARTOR, Condannato per la coltivazione di marijuana

Come riferisce il Corriere della Sera nella sua edizione online, l'ex difensore Luigi Sartor è stato condannato a un anno, due mesi e venti giorni perché arrestato in flagranza di reato mentre stava coltivando marijuana in serra presso un casolare sulla montagna parmense. L'ex calciatore è stato giudicato con rito abbreviato, col giudice ha concesso al 46enne le attenuanti generiche e ha escluso la recidiva (visti i precedenti che riguardavano la violazione degli obblighi di assistenza familiare e maltrattamenti) ma ha revocato la sospensione delle pena relativa alla precedente condanna. Se l’attuale condanna per droga dovesse passare in giudicato Sartor dovrà scontare anche i nove mesi della sentenza precedente. Per il momento Sartor resterà ai domiciliari anche se il suo legale ha già chiesto e ottenuto di fargli effettuare del volontariato in una comunità di recupero per tossicodipendenti.