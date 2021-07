SARRI, Archiviato procedimento ACF contro Cor. Fio.

Il fatto non sussiste: è stato archiviato il procedimento della Fiorentina - in particolare l'esposto era stato fatto dal responsabile della comunicazione, Alessandro Ferrari - contro il collega del Corriere Fiorentino, Ernesto Poesio. Casus belli? Gli articoli in cui erano stati raccontati i contatti tra ACF e Maurizio Sarri, col club di viale Manfredo Fanti che sosteneva che il quotidiano non avrebbe dovuto scrivere la notizia e che non aveva tenuto conto della replica di smentita della società (invece - si legge - pubblicata).

Il Consiglio di disciplina dell'Ordine dei giornalisti ha scritto che "il lavoro giornalistico che ha dato origine agli articoli contestati" è stato svolto "nel rispetto delle norme deontologiche e con un diligente lavoro di ricerca, basato anche sull'incrocio di fonti indipendenti". Non solo, "accertato anche che i rapporti tra il tecnico Sarri e la Fiorentina sono stati ammessi dalle due parti in momenti diversi, dando così sostanza alla notizia oggetto dell'esposto", che è stato archiviato in quanto "l'articolo 1 del Testo Unico dei Doveri del Giornalista non è stato violato ed è stata rispettata la verità sostanziale dei fatti osservando i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede".