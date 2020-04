SARRI, A Torino i tifosi viola hanno offeso mia madre

Maurizio Sarri torna a parlare dalla sua residenza torinese, dove trascorre il periodo di isolamento a causa dell'emergenza Coronavirus. Il tecnico bianconero è l'ospite speciale del programma "A Casa Con La Juve", in diretta sul canale YouTube del club, insieme allo scrittore Sandro Veronesi: "Cosa mi ha colpito nella mia avventura alla Juve? Ci sono due cose che mi hanno colpito: l’amore e l’odio. Siamo circondati dall’amore in tutte le città in cui andiamo, ma anche da odio. Noi siamo quelli ‘favoriti’ dagli arbitri, ma guardi i numeri è parlano chiaro, sono impressionanti. Sono stato fischiato a Napoli io, a Torino i tifosi della Fiorentina hanno insultato mia madre. Questo ti fa capire che odio c’è per questa società, e questo ti porta a innamorarti della tua realtà".