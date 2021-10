SAPONARA, Noi esaltati: ora sento la fiducia di tutti

Riccardo Saponara ha parlato al sito ufficiale viola nel post partita di Fiorentina-Cagliari. Queste le sue parole: "Abbiamo fatto una prestazione di alto livello, ci serviva questa energia. Ci siamo esaltati, è venuta fuori la Fiorentina che vogliamo che venga fuori per tutta la stagione. Abbiamo rischiato quasi niente, una giornata migliore non la potevamo desiderare. A Venezia avevamo faticato, non avevamo proposto le nostre caratteristiche. Oggi invece è venuto fuori quello che siamo noi: aggrassività, fraseggio e attacco verso la porta. E' la prima annatta dove tutti gli elementi combaciano: il ruolo, la fiducia del mister, la fiducia della società, sto bene fisicamente. Cercherò di continuare così".

Sul palo: "Mi sono disperato, sarebbe stato davvero un gol meraviglioso".

Sui prossimi impegni: "Con la Lazio sarà una partita tosta perà diversa. La Lazio ha grande palleggio, e andare a fare punti laggiù non è mai facile. Oggi hanno subito una sconfitta pesante, quindi si presenteranno molto aggressivi, però sarà una grande occasione per noi".

Sul pubblico: "Ci ha trascinato, ma tutto parte e dipende dal nostro atteggiamento in campo. Quando non giochiamo bene è normale sentire qualche mugugno in più. Anche per questo il mister ci chiede di giocare con un'intensità elevata, proprio per portare tutto lo stadio dalla nostra parte".