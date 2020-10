SANDRELLI, Un errore convocare Chiesa con la Samp

Così il giornalista e opinionista fiorentino Massimo Sandrelli su Beppe Iachini, e non solo: "Penso sia inevitabile vederlo al centro delle critiche dopo tre partite con due sconfitte. Commisso per primo storce il naso. Tra le sue priorità il presidente deve inserire di più le logiche del calcio, anche perché per la realizzazione di uno stadio ci vuole diverso tempo. Ad esempio, le permanenze a suo tempo di Montella e Chiesa sono stati dei suoi errori molto gravi. A Commisso bisogna chidere di fare calcio. Chiesa? C'è stato del ridicolo, per me non doveva neanche essere convocato contro la Sampdoria: tutti sapevano che sarebbe stato venduto".