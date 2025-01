SANABRIA, Il Ct del Paraguay: "Vuole cambiare squadra"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Era stato accostato alla Fiorentina per il possibile scambio con Christian Kouame. Rimasto ancora al Torino, Antonio Sanabria cerca comunque una soluzione sul mercato. Lo rivela anche il Ct del Paraguay Gustavo Alfaro, che a proposito del proprio centravanti ha detto a “Un mio collaboratore è andato in Italia e ha parlato con a Versus: "Sanabria: non è contento del minutaggio, vuole giocare di più e può cambiare squadra.

La sua priorità è non perdere il posto in Nazionale”. Sanabria cerca spazio quindi, da capire se l'ipostesi scambio con la Viola potrà riaccendersi o se il classe 1996 troverà un'altra sistemazione.