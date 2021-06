SAMPDORIA, Ferrero: "Annuncio il tecnico il 4 luglio"

(ANSA) - GENOVA, 28 GIU - "D'Aversa ? Fuochino. Faggiano? Vediamo. È tesserato col Genoa, se si libererà potrebbe essere una buona idea". Intervenuto a La Politica nel Pallone su Gr Parlamento il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero sul nome del nuovo tecnico dei blucerchiati è chiarissimo: "L'allenatore già ce l'ho, non sono un kamikaze. Sono un signore che rischia sempre, non lo annuncio per un fatto scaramantico: lo farò il 4 luglio. Sono stati fatti nomi importanti e dopo Ranieri, che ha fatto 52 punti, non posso sbagliare l'allenatore. Molti scrivono che voglio risparmiare: non è vero. Voglio individuare una persona che sappia valorizzare le caratteristiche dei miei giocatori. Non posso rifare la squadra, il calcio è cambiato", continua Ferrero che ammette di aver riflettuto anche sulla pista che portava ad Andrea Pirlo: "Mi sarebbe piaciuto prenderlo, ci ho pensato tanto. È un fuoriclasse, però lui avendo allenato la Juventus non avrebbe avuto la testa per venire alla Sampdoria". (ANSA).