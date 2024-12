SABATINI, Serve un centrocampista. Fagioli? Non mi risulta

FirenzeViola.it

A Radio Sportiva il giornalista Sandro Sabatini ha parlato di diversi temi legati alla Fiorentina iniziando dal commentare il presunto interesse dei viola per il bianconero Nicolò Fagioli: "Non mi risulta niente, penso anzi che sia indirizzato al Napoli in uno scambio con Raspadori. In ogni caso il ragazzo è fortissimo, ha bisogno di una società e di un allenatore che gli stiano vicino. Non credo proprio che la Fiorentina riuscirà a prenderlo, ma eventualmente in viola potrebbe fare come Kean.

Anche meglio. Non avrebbe, forse, le giuste caratteristiche per sostituire Bove. Per quello Pradè a gennaio deve assolutamente fare qualcosa. Sarebbe un peccato non inseguire con determinazione ciò per cui sta lottando la Fiorentina. Ci vuole un centrocampista in più, per forza”.