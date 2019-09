SABATINI, Mertens ha simulato contro la Fiorentina

Il giornalista Sandro Sabatini, è intervenuto sulla simulazione di Mertens contro la Fiorentina. Queste le sue parole: "Giusto tenere la lente d’ingrandimento sulle simulazioni, ma c’è comunque l’arbitro in campo ed il VAR ad aiutare. Un terzo grado di giudizio su una simulazione potrebbe avere effetti collaterali anche gravi, significherebbe sconfessare la scelta dell’arbitro. Comunque non voglio negare l’evidenza, quella di Mertens in Fiorentina-Napoli era una simulazione netta. Non esageriamo però con il microscopio nel calcio. Godiamoci questo sport anche con quella piccola percentuale di errore arbitrale”.