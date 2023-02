S. SABATINI, Io sto con Commisso: fa bene al calcio

Giornalista di Mediaset, Sandro Sabatini ha commentato le parole di Commisso pronunciate dopo la vittoria in Coppa Italia della Fiorentina: "Io sto con Commisso - ha detto Sabatini. Magari parla in maniera un po' folkloristica, ma è un personaggio che fa bene al calcio italiano. La sua visione non è obiettiva quando incolpa Cairo, in quanto editore e patron del Toro, ma nella sostanza non dice nulla di nuovo. Ovvio che tutto può rapportarsi con la grande leggerezza che merita il calcio in espressioni come le pagelle. Io leggo sulla Gazzetta che il mercato del Torino era da 8 ma Juric ha detto tutto il contrario. Certe volte si fatica obiettivamente a non vedere un trattamento diverso per la Fiorentina".