RUNFORMEYER, La B con l'Ospedale Pediatrico

Torna la corsa virtuale a coppie per un San Valentino solidale. Si chiama #RunforMeyer #RunforLove ed è l’evento sportivo promosso dalla Fondazione Meyer nella giornata dedicata agli innamorati, con la Lega Serie B che scende in campo per promuovere e sostenere concretamente l’iniziativa di una realtà – come spiega il Presidente Mauro Balata promotore della collaborazione – "con cui abbiamo sempre avuto una comunanza di valori, nella cura e nel sostegno dei giovani. Con questa iniziativa diamo seguito al progetto B come Bambini di sostegno alle fondazioni dei maggiori ospedali pediatrici d’Italia".

Per sostenere e supportare la #RunforLove, sono state predisposte dalla Lega una serie di azioni per la 21^ giornata di Serie BKT a partire dal cerimoniale pre-gara, con i capitani delle due squadre che scenderanno in campo con la maglietta #RunforMeyer accompagnati da un messaggio speaker che spiegherà al pubblico l’iniziativa. Nei giorni successivi, e prima del 12 febbraio, le società produrranno e posteranno contenuti video di giocatrici e giocatori che, indossando le magliette rosse #RunforMeyer, invitano i tifosi a iscriversi alla corsa.

Partecipare è semplicissimo: basta correre 9 chilometri in due. Non ci sono limiti di tempo o di orario: l’importante è che i runner che compongono la coppia percorrano 4,5 chilometri a testa. I componenti della squadra possono correre insieme oppure separati, l’unica regola da rispettare è quella di completare il chilometraggio previsto in una delle giornate di sabato 12, domenica 13 e lunedì 14 febbraio. L’iniziativa ovviamente non è aperta soltanto a fidanzati, ma anche a tutti coloro che si amano, in qualsiasi forma: amici del cuore, genitori e figli, nonni e nipoti, fratelli e sorelle. Una formula che ha riscosso un grande successo: all’edizione 2021 hanno partecipato oltre 1300 persone.

Come iscriversi. Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 20 di lunedì 14 febbraio: è richiesta una donazione di almeno 9 euro a persona (18 euro a coppia). Con una donazione di 5 euro si potrà ricevere direttamente a casa - tramite corriere – la nuova maglia tecnica #RUNFORMEYER 2022 grazie a Guess Foundation. Info e iscrizioni www.runformeyer.it

Come partecipare alla premiazione. Per accedere ai risultati ufficiali e dimostrare così di essere due veri Runformeyer è necessario e sufficiente rilevare il tempo di ciascun runner con un qualunque dispositivo (Garmin, Adidas run, Strava, ecc.), fare screenshot o foto di ciascun dispositivo e caricare le immagini sul sito runformeyer.it. Il link per l’upload delle immagini vi sarà inviato venerdì 11 febbraio all’email indicata in fase di iscrizione.

Classifica e premiazioni. Come in ogni corsa, anche alla #RUNFORMEYER #RUNFORLOVE è prevista una classifica generale con relative premiazioni. Il tempo di percorrenza della squadra sarà la sommatoria del tempo impiegato dai due runner per coprire la distanza di 4,5 chilometri a testa. Per partecipare alla classifica sarà necessario inviare - entro la mezzanotte del 14 febbraio - la screenshot o la foto della distanza e del tempo impiegato: i partecipanti riceveranno il link via mail il giorno prima della partenza. Martedì 15 febbraio saranno pubblicati i risultati ufficiali sulla pagina Facebook #runformeyer e su www.runformeyer.it. Nessuna preoccupazione per la performance: oltre alla categoria dei runners più veloci, c’è anche quella dei runner più simpatici: anche in questo caso, basterà inviare entro le 20 del 14 febbraio una email a info@runformeyer.it o un whatsapp 3371518359 con una foto (meglio un video) della entusiasmante impresa. Non ci sono limiti alla fantasia: anche le corse con i vestiti da Carnevale saranno ben accette. Tra le novità di questa edizione, il premio per le aziende, le società sportive o i gruppi di amici che parteciperanno alla competizione con il numero maggiore di squadre.

Come sempre, #RunforMeyer #RunforLove contribuirà a sostenere la Play therapy, una cura speciale che cerca di restituire ai bambini e alle loro famiglie un po’ di serenità anche nel momento del ricovero. Il progetto porta al Meyer il gioco, la lettura, la musica, l’allegria dei clown e dei quattro zampe. Ma sono tanti i progetti che aiutano i bambini a rimanere tali anche durante la malattia.

Nella Pet therapy, i protagonisti sono dei dolcissimi e professionali cagnolini che, insieme ai loro conduttori, portano allegria e gioia ai piccoli bambini ricoverati in tutto l’Ospedale.

I clown in corsia portano sorrisi e risate nei reparti e al Pronto soccorso: gli scherzi e le battute di questi professionisti del divertimento sono le medicine migliori per scacciare noia e paura. Le tecniche e il repertorio di questi professionisti tengono conto del luogo in cui operano, delle circostanze, delle condizioni dei bambini, coinvolgendo nel loro gioco anche genitori, visitatori e operatori dell’Ospedale, che talvolta affiancano durante procedure dolorose e complicate. Tra i luoghi più amati dai bambini, c’è senz’altro la Ludobiblio, uno spazio accogliente e colorato, aperto a tutti i piccoli sia ricoverati che di passaggio per visite o controlli. In questa stanza piena di luce e di laboratori si può giocare, prendere giochi in prestito, ricevere visite di fratellini e amici, assistere a spettacoli, partecipare a feste e a laboratori creativi. Meyermusica propone la musica in modo originale e creativo in ogni reparto e nei luoghi collettivi dell’Ospedale, coinvolgendo bambini, genitori, operatori e visitatori, creando un ambiente sonoro accattivante e agendo in modo positivo sugli stati di tensione e di stress.