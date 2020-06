ROSALEN, Lezione ad aspiranti allenatori portieri

Anche il preparatore dei portieri viola, Alejandro Rosalen Lopez salirà in cattedra (in via telematica) per tenere una lezione agli aspiranti allenatori dei portieri, venerdì prossimo. È infatti iniziata questa mattina la quarta e ultima settimana di lezioni on-line al corso per ‘Allenatore dei portieri’, il massimo livello di formazione dedicato ai preparatori degli estremi difensori.

Una settimana densa di docenze illustri, in via telematica, che ha coinvolto e che coinvolgerà professionisti rinomati nell’ambito della preparazione dei portieri. Oggi sono intervenuti Alessandro Nista (Napoli) e Massimo Cataldi (Hellas Verona), mentre domani sarà la volta di Gianluca Spinelli, attualmente allenatore dei portieri al Paris Saint Germain e in precedenza nello staff tecnico della Nazionale italiana maschile. Mercoledì 10 giugnoterrà una lezione il coordinatore dei preparatori dei portieri delle Nazionali giovanili maschili, Nicola Pavarini, mentre giovedì 11 salirà nella cattedra virtuale l’attuale preparatore dei portieri nella Nazionale di Roberto Mancini, Massimo Battara. La settimana si chiuderà con le docenze di Alejandro Rosalen Lopez (Fiorentina, venerdì) e Matteo Fantozzi (Nazionale femminile Under 17 ed Empoli Ladies, sabato)