ROMA, Vince 3-2 ma è eliminata: lo United in finale

La Roma salva la faccia vincendo per 3-2 il ritorno della semifinale di Europa League contro il Manchester United ma è costretta ad abbandonare la competizione in virtù del successo per 6-2 all’andata dei Red Devils, che dunque accedono alla finale del torneo dove affronteranno il prossimo 26 maggio a Danzica il Villarreal, che nell’altra semifinale ha pareggiato 0-0 all’Emirates contro l’Arsenal (all’andata la squadra di Emery aveva vinto 2-1).

Nel primo tempo lo United passa in vantaggio con Cavani dopo una serie di chance da rete per i giallorossi ma nella ripresa la squadra di Fonseca ribalta la gara con le reti in rapida sequenza di Dzeko e Cristante. Ancora Cavani al 68’ trova il gol del pari con un bel colpo di testa ma nel finale il giovanissimo Zalewski (esordiente tra i professionisti e classe 2002) regala il successo ai capitolini, che però devono lasciare la competizione, se pur a testa alta.