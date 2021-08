ROCCATI, Calcio? Devo dire grazie anche a Prandelli

A Storie di Calcio, trasmissione di TMW Radio, si è parlato della carriera di Marco Roccati, portiere cresciuto nel Ravenna e che esordì in Serie A nel 1997 con l'Empoli. La prima partita fu indimenticabile, visto che contro la Lazio parò un calcio di rigore a Giuseppe Signori, contribuendo alla vittoria della squadra toscana. Poi le esperienze con Bologna e Perugia, oltre a Dundee, Napoli e Fiorentina, prima della chiusura in Serie C. Il primo flash sulla sua carriera? "Sono stato una persona fortunata, devo dire grazie allo sport". E come persona a chi deve dire grazie? "Tante figure, il primo a credere in me è stato Salvatore Rampanti, ma anche diversi altri. Ho incontrato Spalletti, Novellino, Prandelli, Bonetti".