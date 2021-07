RMC SPORT, Lirola-Marsiglia: intesa vicina con la Viola

Resta sempre in ballo l'ipotesi Olympique Marsiglia per Pol Lirola. E come riporta RMC Sport, Fiorentina e club francese si sarebbero riavvicinate nelle ultime ore: la volontà del giocatore resta quella di tornare in Francia, i club continuano a parlare. Con l'affare che - riporta sempre l'emittente transalpina - secondo alcune fonti sarebbe ai dettagli.

Pol Lirola se rapproche de l’Olympique de Marseille. Le latéral droit a fait savoir à la Fiorentina qu’il voulait repartir à l’OM. Les positions des deux clubs se sont rapprochées ces dernières heures. Certaines sources parlent désormais de détails à régler #Mercato #RMCLive — Loïc Tanzi (@Tanziloic) July 25, 2021