RINNOVI, La Fiorentina si ferma a Pasqual

Secondo indiscrezioni raccolte da TuttoMercatoWeb.com, la Fiorentina dopo il rinnovo di Pasqual fermerà le discussioni con gli altri giocatori il cui accordo è prossimo alla scadenza. Con Natali non si è trovato l'accordo e la sua permanenza è bloccata anche dai giovani Camporese e Nastasic. Visti gli ottimi rapporti tra il Milan e L'entourage del giocatore (Mino Raiola)) non è escluso il suo arrivo in rossonero. Rinnovo che non ci sarà neppure per Marchionni, nonostante ci siano buone speranze di rivederelo in campo da qui a fine stagione, visto che pare sia prossimo al reintegro in rosa. Per quanto concerne Koldrup, per adesso non è previsto nemmeno un incontro.