RIBERY, Festeggia la Champions in videochiamata

Il legame di Franck Ribery con il Bayern Monaco è noto, anche adesso che le strade si sono divise. Anche perché alla corte di Hansi Flick ci sono ancora molti giocatori che hanno condiviso con l'attaccante francese della Fiorentina molti anni in maglia rossa. Per questo Ribery ha pubblicato delle immagini sui propri social mentre, in videochiamata, festeggiava con i compagni sul campo di Lisbona la vittoria della Champions. Alaba, Neuer, Muller e lo storico massaggiatore Gianni Bianchi, in chiamata con Ribery e la moglie. Ecco alcuni frame pubblicati da FR7: