REAL MADRID, Vinicius ko con il brasile. Out fino al 2024

Brutte notizie dal Brasile per il Real Madrid che perde per infortunio Vinicius Jr. L'attaccante verdeoro ha riportato uno strappo al bicipite femorale con interessamento del tendine della gamba sinistra. Il giocatore dei blancos è stato sottoposto questa mattina ad una risonanza magnetica che ha confermato l'infortunio che lo terrà fuori per circa due mesi e mezzo. Il giocatore saluta così il 2023 e quasi sicuramente sarà assente anche per la Supercoppa di Spagna. Salterà, ovviamente, anche la sfida di Champions League contro il Napoli.