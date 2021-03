REAL-ATALANTA, Al 45' decide... Sportiello: è 1-0

Al 45' di Real Madrid-Atalanta decide... Marco Sportiello. Il portiere ex Fiorentina al 34' del match a Valdebebas sbaglia un rinvio e regala palla a Modric, per il quale è un gioco da ragazzi servire Benzema per il gol che all'intervallo permette ai padroni di casa di chiudere in vantaggio. Si fa difficilissima ora per la squadra di Gasperini, che dovrà fare due gol per poter passare il turno.