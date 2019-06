RASMUSSEN, Gol a Euro U21 contro la Serbia di Terzic

Due viola in campo nella partita tra Danimarca e Serbia valevole per l'Europeo U21 in corso, che vede però entrambe le compagini eliminate dopo la partita di stasera, finita 2-0 a favore dei danesi. Entrambi lo saranno solo dal 1° luglio ma già di fatto possono essere considerati tali, e per il difensore Jacob Rasmussen è arrivata anche la gioia del gol, anche se non è valso quanto sperato. In campo pure Aleksa Terzic, nella difesa serba che per l'occasione non schierava l'altro gigliato Nikola Milenkovic.