RANIERI, Non capisco il Var, ci vuole protocollo chiaro

© foto di www.imagephotoagency.it

L'allenatore del Cagliari, Claudio Ranieri, accetta la sconfitta ma non il rosso rimediato dal suo giocatore Makoumbou nel primo tempo: "Oggi cercavo di stimolare i miei giocatori, volevamo portarla alla fine. Abbiamo avuto due palle gol, ma non è voluta entrare. Peccato per il rosso, non capisco perché il VAR sia entrato nel discorso. L’arbitro ha fischiato ma non capisco perché sia entrato il VAR. Quello è fallo? Lo è se fischiano anche il fallo sul mio giocatore da cui è nato il primo gol. Chi sta al VAR deve valutare bene ma non aiutarlo a sbagliare” dice a Dazn.

Poi in conferenza aggiunge: "Non capisco perché il Var sia entrato nel merito. Ci vuole un protocollo chiaro. Chi mi dice che Dossena non avrebbe raggiunto Guendouzi? O che Scuffet non avrebbe parato? Perché queste cose? L’arbitro ha giudicato un fallo, che forse è il meno clamoroso di quelli non concessi".