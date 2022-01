RAMPANTI, Toro? Non si può affrontare come ACF

Nel corso del TMW News è intervenuto Rosario Rampanti, ex giocatore e allenatore del Torino, che ha analizzato la vittoria di ieri dei granata contro la Fiorentina: "Il Toro, nonostante i problemi, è rimasto concentrato, mentre i viola non hanno fatto questo, erano ancora in vacanza. Nelle partite di calcio contano la testa e le motivazioni. Non puoi affrontare il Torino come ha fatto la Fiorentina, è stato un errore madornale. La squadra di Juric però deve giocare gara per gara e non deve illudersi per il 4-0. Deve stare con i piedi per terra perché ha giocato contro una Fiorentina che mentalmente non era preparata. Brekalo? E' quasi immarcabile, è ovunque, sa essere incisivo ed è stato un acquisto azzeccatissimo".

Bremer sempre più forte...

"E' il miglior difensore della Serie A perchè ha un recupero eccezionale, intuisce subito dove può arrivare il pallone, sa incidere in avanti, fa gol. E' da grandissima squadra, è un ragazzo serio che cerca sempre di migliorare".

Anche Lukic è sempre più interessante...

"E' una mezzala che fa molto movimento, è forte, è progredito molto e deve ringraziare il tecnico che gli ha dato ulteriori stimoli. Non è un regista perchè il Toro gioco senza, ma i risultati ci sono e la manovra è molto fruttuosa".