© foto di www.imagephotoagency.it

Titolare per la terza volta consecutiva e vittoria per Rubén Vargas, uno degli obietti della Fiorentina in questo mercato invernale. Oggi pomeriggio in campo con il suo Augsburg in casa del Borussia Mönchengladbach, vittoria per 1-2 e 83 minuti in campo per l'esterno svizzero.