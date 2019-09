R. ANTOGNONI, Fate fare lo stadio nuovo a Rocco?

Anche la first lady di casa viola, Rita Antognoni, prende posizione sulla questione relativa allo stadio nuovo: con un post sul proprio profilo Facebook, la moglie del club manager e direttore tecnico della Fiorentina è tornata sulla questione che da settimane ormai anima l'attualità di Firenze e non solo: "Ma glielo volete far fare lo stadio al Presidente Rocco o no?" Parole che testimoniano come in casa viola sia tanta la voglia di costruire prima o poi un impianto che funga da nuova casa per la Fiorentina ma che cozzano, al momento, con una fase di immobilismo da parte delle istituizioni non solo del capoluogo. Questo il post di Rita Antongoni: