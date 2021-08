QUOTE, Shomurodov in gol è favorito su Vlahovic

La Serie A 2021/22 parte con una grande classica del calcio italiano. Roma-Fiorentina, oltre che un duello tra i due nuovi tecnici Mourinho e Italiano, rappresenta una sfida tra due attaccanti vogliosi di continuare a stupire come Eldor Shomurodov e Dusan Vlahovic. Secondo gli esperti di Olybet.it, il neo acquisto giallorosso, dopo la rete decisiva in Conference League contro il Trabzonspor, potrebbe ripetersi tanto che un suo gol all’Olimpico vale 2,60 volte la posta. La Fiorentina punta tanto sul suo bomber Dusan Vlahovic, nonostante le tante sirene di mercato l’attacco viola si regge tutto su di lui ed un suo sigillo si trova in quota a 2,90.

Sogna un esordio italiano con gol Nico Gonzalez, pezzo pregiato del mercato viola; una rete che si trova in quota a 3,60. Si gioca a 3,90, invece, il classico gol dell’ex di Jordan Veretout. Il centrocampista lanciatosi nel calcio italiano a Firenze vuole confermarsi come uno dei centrocampisti goleador della serie A anche in questa stagione e per farlo non c'è miglior occasione di iniziare a timbrare il cartellino già nella prima giornata.