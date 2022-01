QUI LAZIO, La seduta: Immobile lascia prima. Pedro...

Ultime sulla Lazio che si è allenata oggi a Formello a cura di lalaziosiamonoi.it. Lavoro differenziato per Pedro che sta cercando di recuperare dal problema al polpaccio rimediato contro la Salernitana. Torna in gruppo dopo una settimana di protocollo personalizzato Felipe Anderson, che ha fatto i conti con un problema alla schiena.

Ancora assente Luiz Felipe, ma filtra ottimismo per il match del Franchi. Il difensore italo-brasiliano, convocato da Mancini per lo stage, sta recuperando da un problema al flessore. Molto più difficile rivedere in campo Acerbi che invece aveva riportato uno stiramento di secondo grado. Ciro Immobile ha lasciato in anticipo il terreno: non dovrebbe essere nulla di grave, un semplice contrasto di gioco per il miglior marcatore della storia del club biancoceleste.