QUI EMPOLI, Zurko-Terzic: foto dal primo allenamento

Primo allenamento con la maglia dell'Empoli per Terzic dopo il prestito ufficializzato quest'oggi dalla Fiorentina. Torna in azzurro anche Zurkowski, in compagnia dell'esterno mancino in queste immagini condivise sui social dal club del patron Corsi.

Azzurri in campo nel pomeriggio dopo la seduta di questa mattina; al lavoro con i compagni anche gli ultimi acquisti Terzic e Zurkowski pic.twitter.com/Pj4Rq7d8yD — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) September 1, 2020