QUARTA, Viaggio a Granada per vedere l'amico Boye

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Lucas Martinez Quarta al Granada, ma solo per una visita di cortesia. Il difensore della Fiorentina ha sfruttato la pausa di 4 giorni concessa da Palladino per volare in Spagna, di preciso in Andalusia, dove ha assistito a una gara della Segunda División. Il Chino è stato spettatore d'onore, domenica scorsa, di Granada-Cordoba, sfida vinta dai padroni di casa, in cui milita Lucas Boye, ex Torino e suo compagno ai tempi del River Plate. Tutto testimoniato anche da una foto pubblicata dal difensore argentino, che sul proprio profilo Instagram ha postato lo scatto insieme all'amico di vecchia data: ecco la foto.