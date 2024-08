QUARTA, 3° difensore sudamericano più costoso in A

FirenzeViola.it

A Firenze sta per arrivare Matias Moreno dal Belgrano. Il portale Transfermarkt.it così ha stilato la classifica dei difensori sudamericani più costosi nella storia della Serie A. In questa speciale graduatoria c'è anche l'attuale centrale viola Lucas Martinez Quarta. L'ex difensore del River Plate è infatti terzo visto che la società gigliata ha speso 13 milioni per portarlo sulle rive dell'Arno. Primo posto per Walter Samuel acquistato per quasi 21 milioni dalla Roma nel 2000, mentre seconda posizione per Ivan Cordoba. L'ex difensore dell'Inter venne portato in Italia dai meneghini nel 1999 per 14 milioni dal San Lorenzo.