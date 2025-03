Qualificazioni Mondiali, l'Argentina annienta il Brasile nella classica sudamericana: 4-1

L'Argentina non fa sconti a nessuno e anche senza Messi e Lautaro Martinez stende il Brasile, nel più classico dei match sudamericani. Nella notte italiana, al Monumental di Buenos Aires, i campioni del mondo annientano la Selecao con un secco 4-1, risultato mai in discussione da inizio gara. Le reti argentine portano le firme di Julian Alvarez, Enzo Fernandez, Mac Allister e Simeone, a nulla serve ai Verdeoro la rete di Cunha. Anche senza questa vittoria, l'Albiceleste aveva già strappato l'aritmetica qualificazione al prossimo Mondiale, quello in cui sarà chiamata a difendere il titolo, mentre il Brasile

Nelle altre sfide del girone di qualificazione sudamericano per la prossima Coppa del Mondo, pareggio a reti bianche tra Bolivia e Uruguay. Stesso esito per Cile-Ecuador, con la nazionale di Vidal che domina ma sciupa, rimanendo così ultima nel gruppone con 10 punti. Ecuador sempre secondo con 23. Momento delicato per la Colombia di James Rodriguez, che si fa rimontare due gol dal Paraguay e rimane così inchiodata al sesto posto: tre sconfitte e un pari nelle ultime quattro. Ai Cafeteros non bastano i gol di Luis Diaz e Duran, finisce 2-2. Alonso ed Enciso la riprendono. Un rigore di Rondon lancia, al momento, il Venezuela agli spareggi grazie al settimo posto: il Perù di Lapadula va ko 1-0.

CLASSIFICA

Argentina 31

Ecuador 23

Uruguay 21

Brasile 21

Paraguay 21

Colombia 20

Venezuela 15

Bolivia 14

Perù 10

Cile 10