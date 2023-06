PSG, Restano gravi le condizioni di Sergio Rico

Fonte: ANSA

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

(ANSA) - PARIGI, 06 GIU - Il secondo portiere del Paris Saint-Germain Sergio Rico, ancora ricoverato in "gravi condizioni" dopo la caduta da cavallo del 28 maggio, è stato sottoposto a nuovi esami. I medici "stanno rimuovendo gradualmente la sedazione per vedere come reagisce" e devono fargli una nuova TAC, ha detto una fonte medica. "Ci sono segnali incoraggianti, ma dobbiamo rimanere molto prudenti", ha aggiunto la stessa fonte. Vittima di un trauma cranio-cerebrale la domenica di Pentecoste durante il pellegrinaggio di El Rocio (sud-ovest della Spagna), Sergio Rico, 29 anni, è ricoverato presso l'ospedale universitario Virgen del Rocio di Siviglia, dove è stato sottoposto a sedazione e supporto vitale. (ANSA).