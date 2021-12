PROTTI, DV9 ha ancora margini perché si allena al top

Igor Protti, ex attaccante di Livorno, Lazio, Napoli e Bari tra le altre, ora team manager del team labronico, ha parlato a Tuttomercatoweb di alcuni temi di attualità tra gli attaccanti che più l'hanno colpito: "Vlahovic, Scamacca e Dzeko che sta facendo bene all'Inter e non era scontato visto che doveva prendere il posto di Lukaku. Non ho citato Immobile ma Ciro in quanto a gol è sempre una garanzia, a parte qualche difficoltà in Nazionale. Nella Lazio è una macchina da gol. E aggiungo Osimhen, giocatore che ha dimsotrato di essere fondamentale per il Napoli".

E Vlahovic ha ancora margini di miglioramento?

"Se ci si allena al 100%, i margini ci sono anche a 35 anni. Sì, può progredire ancora, è un centravanti di una forza spaventosa e ha grandi capacità sotto tutti gli aspetti. Se si allena al top come mi sembra che faccia diventerà sempre più forte anche perchè si vede che ha fame".