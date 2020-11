PROCURA, Aperta inchiesta verso i viola-nazionali

La procura federale ha aperto un altro fascicolo per quanto riguarda un altro fronte, quello della rottura dell’isolamento da parte di cinque giocatori della Fiorentina all’inizio della settimana per giocare in Nazionale, una vicenda del tutto simile a quella che riguarda Cristiano Ronaldo e gli altri juventini subito dopo la sfida mancata con il Napoli. Milenkovic, Vlahovic, Martinez Quarta, Amrabat e Caceres avevano lasciato Firenze senza avere il via libera delle Asl competenti. E la stessa Fiorentina aveva segnalato il caso alla procura federale.