PRIMAVERA, Fiorentina-Bologna: l'undici ufficiale

Alle 13:00, ben 5 ore prima della formazione di Palladino, scenderà in campo la Fiorentina Primavera. La squadra di Galloppa affronterà al Viola Park il Bologna in un match valido per la 13° giornata di campionato. Baroncelli e compagni vengono dal successo esterno sul campo de Monza e, contro i felsinei, proveranno a raggiungere 27 punti. Se i gigliati al momento sono terzi con 24 punti, i felsinei invece sono in decima posizione 6 lunghezze dietro. Di seguito le formazioni ufficiali del match:

FIORENTINA (4-2-3-1): Vannucchi; Trapani, Baroncelli, Elia, Scuderi; Harder, Ievoli; Presta, Rubino, Caprini; Tarantino. A dips. Dolfi, Sadotti, Gudelevicius, Lamouliatte, Musa, Romani, Puzzoli, Deli, Braschi, Kouadio, Angiolini. All. Daniele Galloppa

BOLOGNA: Pessina, Puukko, Labedzki, Ravaglioli, Papazov, Nordvall, Gattor, Diop, Byar, Castaldo, Jaber. A disp: Happonen, Markovic, De Luca, Mangiameli, Di Costanzo, Tordiglione, Baroncioni, Tonin, Mazzetti. All.: Claudio Rivalta