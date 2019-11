Finisce in pareggio la sfida tra il Napoli e la Fiorentina Primavera: 1-1. Ha illuso il primo gol della partita siglato dal viola Koffi al 1', poi però ci ha pensato Vrikkis al 4' a ristabilire immediatamente gli equilibri per i partenopei. Alla luce del quarto pareggio in stagione, la Fiorentina si trova ora a 10 punti in classifica nella settima posizione.