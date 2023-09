Alle ore 13 la Fiorentina Primavera è scesa in campo a Milano, contro l'Inter. Brutta sconfitta per i ragazzi di Galloppa, che incassano un 3-1 firmato Quieto, Sarr e Berenbruch. Per i Viola in gol Sene, con la rete che però serve solo a rendere meno amaro il risultato.