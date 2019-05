PRES.USSI TOSCANA, Sig. DDV ha fatto un errore

Il Presidente dei giornalisti sportivi Ussi della Toscana Franco Morabito attraverso il proprio profilo Facebook ha voluto commentare la decisione di Diego Della Valle di sfogarsi con una lettera a La Nazione ieri: "Signor Diego Della Valle - ha scritto Morabito - il non aver reso pubbliche le Sue esternazioni in una conferenza stampa e averle invece affidate a un “Suo” giornale non attraverso un’intervista (magari in esclusiva) ma con una Sua lettera firmata rappresenta un errore madornale, oltre che una totale mancanza di rispetto per tutti gli altri organi di informazione che quotidianamente si occupano della Fiorentina. È evidente che nessuno dei bravi professionisti della comunicazione dei quali Lei si avvale possono averLe suggerito o avallato una decisione del genere, tanto più in un momento come questo. Ciò dimostra ancora una volta, ammesso che ve ne fosse stato bisogno, che Lei non ama farsi consigliare ma fare (e disfare) da sé.

Franco Morabito, presidente dei giornalisti sportivi Ussi della Toscana".

Pubblicato da Franco Morabito su Sabato 11 maggio 2019