PRES. PISA, Derby coi viola? Per noi sarebbe un sogno

© foto di www.imagephotoagency.it

Il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado, ha parlato al TGR Rai Toscana soffermandosi sul possibile, futuro, derby con la Fiorentina: "Me lo dicono tutti i tifosi. Il sogno di quello che potrebbe essere l'obiettivo finale al 95% è legato alla possibilità di giocare contro la Fiorentina, ma non per una rivalità storica, ma perché giocare contro la Fiorentina vuol dire affrontare una grande squadra. E giocare contro una squadra importante vuol dire che anche noi siamo diventati un po' più importanti".

Come sta vivendo il momento del Pisa?

"Lo viviamo con soddisfazione perché stiamo ottenendo risultati che sono il riconoscimento del lavoro che abbiamo fatto, ma senza troppo entusiasmo e troppa euforia perché sappiamo che ci aspettano 15 partite importante. Dobbiamo essere sereni e consapevoli del fatto che il campionato è ancora lungo".