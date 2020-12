PRES. ORD. ARCH., Franchi? Dubbi su stadio vicino

Piermatteo Fagnoni, presidente dell'ordine degli architetti di Firenze, si è così espresso sulla questione legata al futuro dell'area di Campo di Marte: "Siamo per ridisegnare tutta l'area rivedendola in toto, mentre ci lascia dei dubbi la soluzione di un nuovo stadio accanto al Franchi: serve capire bene la capacità di Campo di Marte di inserire un nuovo stadio più gli spazi commerciali. Inoltre i buoni propositi sul mantenimento del Franchi come bene storico dovrebbero essere volti a un effettivo investimento per un monumento che andrebbe riportato al progetto originale. Perché temo possa diventare un impianto fatiscente a rischio distruzione. E non possiamo pensare che i soldi che la Fiorentina vuole investire siano in grado di risolvere ogni problema dell'area, quindi continuerei a vagliare con accuratezza le possibilità di restauro del Franchi in concomitanza con le esigenze dell'investitore. Se poi i viola decidessero che i vincoli sono troppi, allora andrebbe davvero trovata una soluzione alternativa".