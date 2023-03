PRES. LEGA, La Serie A giocherà anche il 30 dicembre

FirenzeViola.it

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha parlato a margine dell'assemblea di oggi a Milano, del calendario per la prossima stagione: "Il calendario è stato approvato all'unanimità. Non è un boxing day, si giocherà il 30 dicembre perché c'è la volontà dei tifosi di seguire l'evento anche in quei periodi. La Serie A ha poco spazio di manovra sui calendari e quella data è stata votata da tutti. Che si gioca troppo è un dato che è emerso da più parti anche da parte dei calciatori".