PRES. LEGA A, 15 club appoggiano Simonelli: anche i viola

© foto di Andrea Ninni/Image Sport

Possibile svolta sul nome del prossimo presidente di Lega Serie A, almeno stando a quanto si apprende dal portale Calcio & Finanza. Molte società di massima serie, quindici, convergono sul profilo di Ezio Simonelli, già indicato nelle scorse ore come uno dei candidati più qualificati per succedere all'attuale numero uno Lorenzo Casini. Questo è quanto emerge da una riunione odierna alla quale ha partecipato una larga maggioranza della società del massimo campionato italiano, alla quale poi è seguita l'assemblea che ha portato alla decisione di anticipare alla data del 9 dicembre la prima assemblea elettiva.

Sono 15 le società di Serie A che hanno appoggiato Simonelli o si sono dette pronte a farlo. In ordine alfabetico: Atalanta, Bologna, Cagliari, Como, Fiorentina, Genoa, Inter, Juventus, Milan, Monza, Parma, Roma, Torino, Udinese e Venezia. Gli altri 5 club di Serie A invece o appaiono contrari all'ipotesi o non hanno partecipato alla riunione. E sono: Empoli, Lazio, Lecce, Napoli ed Hellas Verona.

Intanto Gabriele Gravina ha ufficialmente presentato la sua candidatura alla guida della FIGC per un terzo mandato. Spinto da una larga maggioranza e senza - per il momento - alcun oppositore, Gravina si appresa a confermarsi alla guida della Federazione. La candidatura di Alessandro Del Piero (idea di Lotito) non ha infatti preso piede, anche perché in questo momento non c'è nessuna Lega che ha ufficializzato il suo appoggio all'ex capitano della Juventus.