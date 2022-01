PRES. KHIMKI, Koko ora non ci interessa. Ma a 0...

Roman Teryushkov, presidente del Khimki (società di calcio russa) ha commentato la notizia secondo la quale l'attaccante della Fiorentina Alexander Kokorin potrebbe continuare la sua carriera nel club in questione: “No, su Kokorin non c'è ancora niente. Non gli abbiamo fatto nessuna proposta, nessuno lo ha contattato. Fa comodo evidentemente ai media italiani creare tutta questa eccitazione intorno. Kokorin un nostro obiettivo se si svincolerà? Dipende dalle condizioni. Tutto può essere", ha detto Teryushkov in un'intervista a Sport24.ru.