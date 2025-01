PREMIO GENTILEZZA, Riconoscimento a Marco Viani

Sabato 11 gennaio alle 15 a Firenze presso la Palestra Gramsci – Istituto Alberghiero Saffi, via del Mezzetta 13, a Firenze è in programma la consegna del Premio Costruiamo Gentilezza nello Sport a Marco Viani, presidente di Firenze Con Te ODV. L'associazione che dà vita e sviluppa progetti solidali nello sport si è resa protagonista del dono, assieme alla Fondazione Cassa di Risparmio, di un pulmino utilizzato dal’ASD Fiorenza Wheelchair Hockey, squadra fiorentina di hockey in carrozzina elettronica, nata nel 2018.

Il Premio, nato da un'idea di Gaia Simonetti, ambasciatrice di gentilezza e segretario Ussi Toscana, con Ussi Toscana e l'Associazione Cor et Amor, è una sorta di investitura di ambasciatore di gentilezza nello sport e consiste in una maglia, disegnata dai bambini e valorizza gesti del cuore e di gentilezza attraverso lo sport. "Siamo onorati di consegnare la maglia di ambasciatore alla gentilezza nello sport, simbolo del Premio a Marco Viani - spiega Gaia Simonetti - per ringraziarlo per sensibilità e passione con cui ha portato avanti progetti di sport che hanno come base l'inclusione."

“La promozione dello sport nel mondo della disabilità per tutte le età, l’inclusione, la fratellanza, l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’educazione ai valori sociali e dello sport, l’autonomia, sono contenuti chiave che contraddistinguono l’impegno dei dirigenti e delle persone coinvolte in questa sfida”- dichiara Marco Viani presidente di Firenze con Te ODV.

Il mezzo garantisce trasferte sicure e confortevoli per la partecipazione degli atleti al campionato nazionale del chiamato Powerchair Sport, sport affiliato alla F.I.P.P.S., Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport, federazione che fa parte del C.I.P., Comitato Italiano Paralimpico. Marco Viani riceverà il riconoscimento alla presenza degli atleti dell'ASD Fiorenza Wheelchair Hockey in occasione di una loro seduta di allenamento presso la Palestra Gramsci – Istituto Alberghiero Saffi.



Il Premio Costruiamo Gentilezza nello Sport è andato tra gli altri, a Guglielmo Vicario, Anna Astori, nel ricordo del figlio Davide, Claudio Ranieri, Giorgio Chiellini, Elisabet Spina, dirigente del Milan Femminile, Filippo Macchi, al Tennis Giotto di Arezzo e Daniele Cassioli.