PREMIER, City campione d'Inghilterra col brivido

Il Manchester City è campione d'Inghilterra ma l'ultima giornata di Premier ha riservato emozioni visto che squadra di Guardiola ha vinto in rimonta sull'Aston Villa per 3-2, dopo essere stata in svantaggio di due gol, rischiando di essere superata dal Liverpool, vittorioso sul Wolverhampton per 3-1 e secondo ad un solo punto (93 a 92). Chelsea (74) e il Tottenham di Conte (71) guadagnano la Champions mentre Arsenal (69) e Manchester United (58) vanno in Europa League con il rischio per quest'ultimo, che ha perso 1-0 sul campo del Crystal Palace, di essere superato dal West Ham (che va in Conference con 56 punti) che nel primo tempo stava vincendo, salvo poi essere sconfitto in rimonta per 3-1 dal Brighton.