PRAET, Il belga vuole lasciare il Leicester. Torna in A?

Dennis Praet, profilo in passato anche nell'orbita della Fiorentina, potrebbe far ritorno in Italia. Il belga ha fatto sapere al Leicester di non voler più stare in panchina, di conseguenza Brendan Rodgers ha dato il via libera per ascoltare eventuali porposte provenienti per il calciatore. Il suo futuro potrebbe essere di nuovo in Serie A, dove ha già vestito la maglia della Sampdoria. Lo riporta il Sun.